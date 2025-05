Tipps von Scharner für Glasner im FA-Cup-Finale: "Nur keine Angst!"

„Für City wäre es – genauso wie bei mir damals 2013 – ein Desaster. Eine Saison ohne Titel. Und Guardiola hat schon gespürt, dass ihn Glasner ärgern kann. Ein Sieg von Crystal Palace wäre wundervoll“, freut sich Scharner auf die Partie am Samstag (ab 17.30 Uhr/live DAZN).

Damals, 2013, überraschte Scharner bei seiner winterlichen Rückkehr nach Wigan damit, dass er bei der Unterschrift den Sieg im FA-Cup als Ziel ausgab. Trainer Robert Martinez nutzte die Überzeugungskraft des Verteidigers und ließ Scharner sogar eine Ansprache halten, wie der spätere Teamchef Belgiens und aktuelle Coach von Portugal dem KURIER in einem Interview bestätigte.

Welche Tipps hat der Niederösterreicher an seinen „Nachfolger“? „Nur keine Angst! Genau das, was Crystal Palace bisher ausgezeichnet hat, müssen sie auch im Finale ausstrahlen. Glasner ist bekannt dafür, sehr gut analysieren zu können. Aber er muss auch weiter diesen ‚belief‘ ausstrahlen, dieses Gefühl, dass nur sie etwas zu gewinnen haben.“

„Heroische Wettkämpfe“

Was der 40-fache Teamspieler damit meint? „Das Wembley strahlt diese Geschichte der heroischen Wettkämpfe aus. Alles war speziell.“

Der Abstiegskandidat brachte die Spieler in einem feinen Hotel unter (dass Scharner noch eine Nacht länger bleiben durfte, um seine angereiste Familie zu treffen, lag hingegen an seinem Sonderstatus als Rekordspieler). Vor dem Ankick wurde durch den Regent’s Park spaziert.

„Alle, die dabei waren, erinnern sich noch heute an alle Details. Das wird Oliver Glasner auch so gehen“, kündigt Scharner an, der 2023 zum Legendentreff eingeladen wurde: „Die FA-Cupsieger haben gegen Wigans Legenden gekickt, danach gab es ein Galadinner mit 400 Gästen. Sogar meine Familie war eingeladen. Das zeigt den Stellenwert dieses Finales auf der Insel.“