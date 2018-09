UEFA dementiert Pläne für New Yorker Champions-League-Finale

Die UEFA hat laut ihrem Präsidenten Aleksander Ceferin aktuell keine Pläne, das Champions-League-Finale außerhalb von Europa auszutragen. Das teilte der UEFA-Chef in einer Stellungnahme am Mittwoch mit.

Am Montag hatte der Vorstandsvorsitzende des einflussreichen spanischen Multimedia-Unternehmens Mediapro, Jaume Roures, im Interview des Radiosenders Catalunya Radio behauptet, dass Gespräche über die Austragung des Königsklassen-Endspiels in New York laufen würden. Mediapro spielt unter anderem bei der Vergabe der Fußball-Fernsehrechte in Spanien eine wichtige Rolle.