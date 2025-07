Der SK Rapid bestreitet am Donnerstag (21 Uhr/live ORF ON) in Tuzi, einem kleinen Vorort von Podgorica, gleich zwei Premieren.

Zum einen gibt Peter Stöger sein Pflichtspieldebüt als Trainer der Hütteldorfer. Zum anderen treffen die Rapidler mit Dečić Tuzi erstmals in der Vereinsgeschichte auf einen Klub aus Montenegro.