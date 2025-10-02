Champions League: PSG schockt Barcelona spät, Underdog auf Erfolgswelle

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat den Mittwoch-Schlager der Fußball-Champions-League für sich entschieden. Trotz einiger Personalsorgen siegte PSG beim FC Barcelona dank eines Last-Minute-Tors mit 2:1 (1:1) und hält nach zwei Runden beim Punktemaximum. Underdog vorne dabei: Karabach Agdam mit 2 Siegen Den nächsten Sieg gab es auch für Arsenal, das in Karabach Agdam einen denkbar ungewöhnlichen Tabellennachbarn hat: Die Aserbaidschaner besiegten nach Benfica Lissabon den FC Kopenhagen mit 2:0.

Ersatzgeschwächtes PSG schlägt Barcelona PSG ließ sich im Olympiastadion von Barcelona ebenso wenig von zahlreichen Ausfällen - u.a. fehlten Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé, Jungstar Desire Doue und Kapitän Marquinhos - wie auch der frühen Führung der Katalanen nicht beirren. Senny Mayulu nutzte seine Chance, egalisierte das 1:0 durch Ferran Torres (19.) noch vor der Pause (38.) und gab den Startschuss zu einer besseren zweiten Hälfte. Ein Versuch von Barca-Akteur Dani Olmo aus rund zehn Metern wurde von Achraf Hakimi auf der Linie geklärt (64.), im Finish lieferte der Retter noch den Assist für Goncalo Ramos zum durchaus verdienten Sieg (90.).

Haaland-Double gegen Hütters Monaco zu wenig In Monaco bestimmte einmal mehr Manchester-City-Stürmer Erling Haaland den Abend - zumindest vorerst. Bei der AS von Trainer Adi Hütter markierte der Norweger in seinem 50. CL-Spiel die Treffer 51 (15.) und 52 (44.) und machte damit den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jordan Teze (18.) wirkungslos. Dann agierten die Engländer aber zu sorglos und wurden durch einen von Eric Dier geschossenen Elfer (90.) noch spät bestraft. Hütter freute sich über den ersten Punkt. Den ersten Sieg mit Dortmund in der Ligaphase bejubelte indes ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer. Daniel Svensson (28.) und Carney Chukwuemeka (50.) sorgten zuhause für eine 2:0-Führung gegen Athletic Bilbao, das nach dem Anschlusstreffer durch Gorka Guruzeta (61.) die Borussen noch ins Wanken brachte. Sabitzers von Serhou Guirassy abgefälschter Schuss sorgte im Finish aber für Klarheit (82.), Julian Brandt (91.) besorgte den Endstand.