Streaming-Dschungel: Man sieht das Spiel vor lauter Sendern nicht

Um 20 Schilling bin ich als Kind auf die Tribüne gegangen. Als Teenager um 50. Die restlichen Spiele schauten wir im (öffentlich-rechtlichen) Fernsehen. Bundesliga, Cup, Europacup.

Wahrscheinlich ging es den Ligen schon damals ums Geld. Doch die Logik der Einnahmenmaximierung trieb das Spiel seither in Sphären, die für viele nicht mehr zu fassen sind.

Man droht als Sportfan den Überblick zu verlieren, wo man den favorisierten Sport, das Lieblingsteam, verfolgen kann – und wie man dafür zahlen soll.