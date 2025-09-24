Europacup im TV: Wo Rapid, Sturm und Salzburg zu sehen sind

Nach dem Auftakt in die Champions League vor einer Woche geht es nun mit der Europa League los. Am Mittwoch macht Meister Sturm Graz in Dänemark beim FC Midtjylland den Auftakt aus österreichischer Sicht (18.45 Uhr). Am Donnerstag folgt Salzburg mit einem Heimspiel gegen den FC Porto (21 Uhr). Erst nächste Woche startet dann der dritte Klubbewerb der UEFA, die Conference League. Und da wird es international für Rapid ernst. Die Hütteldorfer beginnen am 2. Oktober bei Lech Posen in Polen (18.45 Uhr).

Fakt ist: Schon längst sind nicht mehr alle Spiele bei einem TV-Sender zu sehen, wie es vor einigen Jahren noch war. Der KURIER gibt einen Überblick im Übertragungs-Dschungel. Das Gastspiel von Sturm in Herning bei Midtjylland ist am Mittwoch in Österreich ausnahmsweise auf zwei Sendern zu sehen. Bei Servus TV ebenso wie bei Sky. Die Partie von Salzburg gegen den FC Porto zeigt am Donnerstag Canal+ ebenso exklusiv, wie den Auftritt von Rapid nächste Woche in Posen.

Dass Spiele der Europa League am Mittwoch stattfinden, ist diese Woche eine Ausnahme. Ebenso, dass Europa- und Conference League in verschiedenen Wochen gespielt werden. Das ist schon nächsten Donnerstag nicht mehr so, wenn alle drei Klubs aus Österreich am Donnerstag an der Reihe sind. Während Rapid in Polen zu Gast ist, trifft Sturm in einem Heimspiel auf die Glasgow Rangers (Sky). Salzburg ist dann bei Olympique Lyon zu Gast (ServusTV).