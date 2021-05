Überraschungsklub OSC Lille will den Erfolgsweg verlassen

Den Grundstein für den Erfolg von OSC Lille legte ein Mann, der nicht mehr im Klub ist. Den „meistunterschätzten Sportdirektor der Welt“ nannte das Fußball-Analyse-Portal Breaking The Lines Luis Campos. Der 56-jährige Portugiese, ein Vertrauter und ehemaliger Scout von José Mourinho, hat während seiner Zeit bei Monaco (2013 bis 2016) unter anderem James Rodriguez, Falcao, Fabinho, Anthony Martial und Bernardo Silva geholt.

Ab 2017 setzte er mit Trainer Christophe Galtier sein Erfolgsrezept in Lille fort: junge Spieler einkaufen und mit hohem Gewinn an Topklubs verkaufen. So lief das etwa mit Nicolas Pépé, der für zehn Millionen aus Angers kam und für die achtfache Summe zu Arsenal ging. Victor Osimhen wechselte im Sommer für 70 Millionen Euro nach Neapel. Letzten Sommer gab es Angebote von 70 Millionen Euro für Renato Sanches, der bei den Bayern nicht glücklich wurde und 2019 kam. Trotz aller Abgänge mischt der Klub vorne mit, weil klug investiert wurden, so etwa in Jonathan David (Gent) und Innenverteidiger Sven Botman (Ajax).