U20-WM: Österreichs Hoffnung Andreas Weimann

"Ich will auf jeden Fall spielen", betont der ehemalige Rapidler. "Wenn das bei Aston Villa noch nicht geht, wäre es besser, mich noch einmal auszuleihen." Die "Hornets", wie der FC Watford genannt wird, würden den jungen Österreicher am liebsten auch in Zukunft in ihren Reihen sehen.



Im Frühjahr kam Weimann bei Watford 18-mal zum Einsatz und erzielte vier Tore. "In der zweiten englischen Liga wird sehr intensiv und in hohem Tempo gespielt. Da hab' ich mich an den Erwachsenenfußball gewöhnen können."



Hoch ist das Level auch sicher in Kolumbien. Teamchef Heraf dürfte Weimann in seiner 4-3-3-Formation als rechten Flügelstürmer einplanen. "Das ist nicht meine beste Position", sagt der flinke Sohn ehemaliger

Hürdensprinter. "Aber ich glaub', ich kann das auch ganz gut." Der gelernte Mittelstürmer wird im Angriffszentrum wohl für Marco Djuricin Platz machen.