U-21-EM: Aus für Titelkandidat England und Kroatien

Kein Olympia-Chaos

Mit dem Ausscheiden von England steht auch fest, dass es kein Play-off für die Olympia-Teilnahme geben wird. Die vier Halbfinalisten sind für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Wäre England, das als Teil Großbritanniens kein eigenes Olympia-Team stellen kann, ins Halbfinale gekommen, hätte es am 28. Juni in Cesena ein Play-off um den vierten Startplatz gegeben.

Gijon 2019?

Am letzten Spieltag droht eine Neuauflage von "Gijon": Sowohl Rumänien als auch Frankreich wären mit einem Remis im direkten Duell fix weiter. Denn beide Mannschaften hätten sieben Punkte, Frankreich wäre damit fix der beste Gruppenzweite.