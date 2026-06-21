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Fußball-WM 2026

Tunesien gegen Japan live: So steht es beim WM-Spiel

Bei Tunesien herrscht Chaos nach der 1:5-Klatsche zum Auftakt der Fußball-WM 2026. Das will Japan (6 Uhr/ live ORF) ausnutzen, um das eingeplante Weiterkommen zu fixieren.
21.06.2026, 05:30

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Tunesien steckt nach dem 1:5 zum Auftakt in die Fußball-WM 2026 gegen Schweden und dem darauffolgenden Rauswurf von Trainer Sabri Lamouchi mitten im Chaos. Es gibt Berichte über interne Konflikte und Spaltungen zwischen Spielergruppen. Der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verpflichtete Hervé Renard soll den Traum der Nordafrikaner, erstmals die Gruppenphase bei einer WM zu überstehen, retten.

In Japan wurde das Remis gegen die Niederlande zum Turnierstart als Erfolg gewertet. Doch klar ist: Gegen Tunesien soll ein Sieg her, damit das Gruppenfinale später gegen Schweden nicht zum Zitterspiel für das fest eingeplante Weiterkommen wird.

Anpfiff ist um 6 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

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