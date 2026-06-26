Türkei gegen USA live: So steht es beim WM-Spiel

Für die Türkei geht es gegen die USA (4 Uhr/ live ORF) nur noch um die Ehre. Für Vincenzo Montella vielleicht aber auch schon um seine Zukunft als Nationaltrainer. Zwar sprach ihm Verbandschef Ibrahim Haciosmanoglu trotz des bereits sicheren Ausscheidens bei der Fußball-WM 2026 das Vertrauen aus. Aber wer weiß schon, ob die Bosse nach einer dritten Niederlage in der bislang so enttäuschenden Vorrunde noch genauso denken.

Angesichts des sicheren Gruppensiegs der USA dürfte Chefcoach Mauricio Pochettino die Rotationsmaschine anwerfen und den Spielern aus der zweiten Reihe zu Einsätzen verhelfen. Klar ist: Sollte nach dem 4:1 gegen Paraguay und dem 2:0 gegen Australien der dritte Sieg gelingen, würde das die Euphorie weiter anheizen.