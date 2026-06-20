Türkei gegen Paraguay live: So steht es beim WM-Spiel

Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Australien steht die Türkei bei der Fußball-WM 2026 unter Druck. Die Erwartungen an die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella sind groß - vor allem an die Offensive mit Real-Madrid-Star Arda Güler und Kenan Yildiz. Können sie gegen Paraguay nun ihre Klasse zeigen?

Das WM-Comeback ging für Paraguay mächtig schief. Die Südamerikaner unterlagen bei ihrer ersten Endrunden-Teilnahme seit 16 Jahren zum Auftakt 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Dabei gilt die Mannschaft eigentlich als defensivstark. Gegen die Türkei muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

Anpfiff ist um 5 Uhr (live ServusTV).