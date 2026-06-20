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Fußball-WM 2026

Türkei gegen Paraguay live: So steht es beim WM-Spiel

Die Türkei steht nach der Niederlage gegen Australien unter Druck. Um 5 Uhr (live ServusTV) trifft man in Gruppe D der Fußball-WM 2026 nun auf Paraguay.
20.06.2026, 04:30

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FIFA World Cup 2026 - Group D - Australia vs Turkey

Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Australien steht die Türkei bei der Fußball-WM 2026 unter Druck. Die Erwartungen an die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella sind groß - vor allem an die Offensive mit Real-Madrid-Star Arda Güler und Kenan Yildiz. Können sie gegen Paraguay nun ihre Klasse zeigen?

Das WM-Comeback ging für Paraguay mächtig schief. Die Südamerikaner unterlagen bei ihrer ersten Endrunden-Teilnahme seit 16 Jahren zum Auftakt 1:4 gegen Co-Gastgeber USA. Dabei gilt die Mannschaft eigentlich als defensivstark. Gegen die Türkei muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

Anpfiff ist um 5 Uhr (live ServusTV).

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