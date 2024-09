Fußball-Bundesliga: Der TSV Hartberg hat einen neuen Trainer

Manfred Schmid ist neuer Trainer des TSV Hartberg . Der 53-jährige Wiener wird schon am Montag sein erstes Training bei den Steirern leiten, nachdem er am Sonntag einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat.

Als Co-Trainer fungiert künftig Cem Sekerlioglu. Der 45-Jährige stand Schmid bereits in den letzten drei Saisonen zur Seite.

„Ich habe den Sommer perfekt genützt um Energie zu tanken und die Akkus wieder aufzuladen. Zudem war ich bei einigen Vereinen zu Besuch und habe mich weitergebildet. Ich freue mich sehr nun loslegen zu können. Mein klares Ziel ist es, den TSV Hartberg wieder so rasch wie möglich in die Erfolgsspur zu bringen“, sagt Schmid in einer Aussendung des Klubs.