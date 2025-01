Eisiger Wind für stürmische Helden: Wie zwei Steirer in Hoffenheim die Wende schaffen können

© APA/dpa/Marijan Murat Harte Zeiten für zwei Meister: Christian Ilzer und Andreas Schicker

Was passiert, wenn Hoffenheim am Samstag in Kiel verliert? Was macht die Situation so dramatisch? Und wie beurteilen Trainer Ilzer und Sportchef Schicker die Situation?