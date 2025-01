Krise in Hoffenheim: Herr Kramaric, das war echt scheiße!

Jede Mannschaft braucht ihre Routiniers. Routiniers, die um im hochdeutschen Jargon zu bleiben, auch einmal die Schnauze aufmachen. Bei Red Bull Salzburg fehlte beispielsweise ein solcher in dieser Saison, dementsprechend sind auch die Leistungen weit unter dem Anspruch. Bei Sturm, dem Ex-Klub von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker, gibt es diese zuhauf. Und dennoch setzte das Duo in Graz auf den routinierten Stefan Hierländer , der wenig Spielzeiten bekam, aber aufgrund seiner Erfahrung und Präsenz nach wie vor enorm wichtig ist .

Nur müssen auch Routiniers (oder gerade diese) wissen, wann sie den Mund aufmachen müssen. In Graz polterte es oft in der Kabine, wie in der Pause des Cup-Finales des Vorjahres, als Sturm in Klagenfurt gegen Rapid zurücklag. Einige Spieler holten dort zum Rundumschlag aus. Das Ergebnis: die Steirer siegten 2:1.