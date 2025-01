Schwere Zeiten beim Ilzer-Klub: Hoffenheim-Routinier platzte der Kragen

Spätestens nach dem 0:5 bei den Bayern am Mittwochabend hängt der Haussegen beim Sturm-Ableger-Klub Hoffenheim schief. Unter Trainer Christian Ilzer konnte Hoffenheim nur dessen Premieren-Match am 23. November gewinnen, Leipzig wurde in einem fulminanten Spiel 4:3 besiegt. Nach fast zwei sieglosen Monaten (neun Spiele, sechs Niederlagen) kracht es auch innerhalb der Mannschaft.