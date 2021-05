Trotz Corona-Lockdowns: Wilde Meisterfeier der Besiktas-Fans

Trotz Lockdowns in der Türkei haben Fans des Istanbuler Klubs Besiktas die Meisterschaft ihres Vereins auf der Straße gefeiert. Fußball-Fans in Istanbul sangen, tanzten und hielten am Samstagabend Besiktas-Schals in die Fernsehkameras. Autos zogen hupend durch die Stadtviertel. Noch bis Montagfrüh gilt in der Türkei wegen der Corona-Pandemie ein Lockdown, die Menschen dürfen eigentlich nur tagsüber und aus dringenden Gründen auf die Straße.