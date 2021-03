Tritt gegen den Hals: Horror-Foul in der türkischen Liga

Es waren Szenen, die man im Fußball nicht sehen möchte und das mit gutem Grund. In der ersten türkischen Liga kam es am vergangenen Wochenende zu einem Horror-Foul im Spiel zwischen Gazientep und Denizlispor. Die Partie war knapp 50 Minuten alt, als der 23-jährige Özer Özdemir seinem Gegenspieler - Gazienteps Junior Morais - mit gestrecktem Bein an den Hals sprang.