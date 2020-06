Trimmels neue Rolle bei Rapid

Und dann gibt es noch eine neue Variante in Schöttels Planspielen: " Christopher Trimmel wird in der Vorbereitung als rechter Außenverteidiger getestet. Ich glaube, dass er in diese Rolle hineinwachsen kann." Trimmel, der wieder voll fit ist, sagt: "Der Trainer hat mich gefragt, ob ich mir das zutraue. Und ich finde diese Idee sehr interessant." Der 25-jährige Burgenländer kam 2008 als gelernter Stürmer zu den Rapid Amateuren. Unter Pacult spielte Trimmel ebenso wie unter Schöttel rechts im Mittelfeld, am besten im Herbst 2011.



Nun könnte der dreifache Teamspieler mit seiner Dynamik als moderner Verteidiger vor allem gegen defensive Gegner eine neue Variante im Rapid-Spiel liefern. Etwa als Hintermann zu Steffen Hofmann, der laut Schöttel wieder spritzig genug ist, um an der rechten Seite zu spielen. Dazu wird auch die Mittelfeld-Formation einer Raute geübt werden. Erstmals getestet wird am Samstag in Klosterneuburg (17.30 Uhr).