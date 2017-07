Trauer um Sport-Club-Legende Hamerl

Josef "Pepi" Hamerl ist tot. Der ehemalige Stürmer starb am 15. Juli im 87. Lebensjahr.

Geboren im Jahr 1931 spielte Hamerl unter anderem beim FC Wien, 1955 wechselte er zur Wiener Austria, ehe er beim Wiener Sport-Club seine erfolgreichste Zeit erlebte. Hamerl wurde Teil des Traum-Sturms mit Walter Horak, Adolf Knoll, Erich Hof und Karl Skerlan. Am 1. Oktober 1958 erzielte er beim legendären 7:0-Sieg im Europacup gegen Juventus Turin allein vier Tore.

Goalgetter

Mit dem Sport-Club gewann er zwei Mal die Meisterschaft (1958 und 1959). In dieser Zeit blieben die Dornbacher in 41 Spielen in Folge ungeschlagen. Insgesamt schoss er 158 Tore in der ersten österreichischen Liga.

Hamerl spielte neun Mal in der österreichischen Nationalmannschaft, unter anderem bei der Europameisterschaft 1960.