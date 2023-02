Trauer in Kroatien: Ex-Teamchef verlor Kampf gegen Prostata-Krebs

Der ehemalige kroatische Teamchef Miroslav Blazevic ist zwei Tage vor seinem 88. Geburtstag gestorben. Der Coach starb nach langer und schwerer Krankheit in einem Zagreber Krankenhaus, berichtete die Nachrichtenagentur Hina am Mittwoch. Auch der kroatische Verband bestätigte in einer Mitteilung den Tod des "Trainers aller Trainer", der seit mehreren Jahren gegen Prostata-Krebs kämpfte.