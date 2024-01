Trauer in Graz: Sturm- und 99ers-Legende verstarb mit 72 Jahren

„Ich war damals bereits Sprecher beim Eishockey, als mich Sturm gefragt hat, ob ich das nicht auch in der Gruabn machen möchte, ist ein Bubentraum in Erfüllung gegangen. 30 Jahre bin ich damals schon Sturm Fan gewesen, bin immer in der Gruabn gestanden und war fasziniert, auch vom Schrey, der eine Legende war“, wird Krentl auf der Sturm-Homepage zitiert..

Die 99ers schrieben: "Sein plötzlicher Verlust hinterlässt eine schmerzhafte Leere, die schwer zu füllen sein wird. Doch in dieser Zeit der Trauer müssen wir uns daran erinnern, dass Lucky uns ein Erbe hinterlassen hat, das weit über seinen eigenen Tod hinausreicht. Seine Leidenschaft für den Eishockeysport wird weiterleben und seine Stimme wird auf ewig durch die Eishalle hallen."