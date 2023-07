Transfer-Poker um Kane: Tottenham-Besitzer fordert sofortigen Verkauf

Mit Blick auf einen möglichen Wechsel von Topstürmer Harry Kane zum FC Bayern hat sich jetzt auch der Besitzer von Kanes derzeitigem Arbeitgeber Tottenham Hotspur eingeschaltet. Laut Berichten in britischen Medien hat "Spurs"-Eigner Joe Lewis Klubboss Daniel Levy angewiesen, den 29-jährigen Fußball-Star in diesem Sommer zu verkaufen, falls sich Kane weigert, einen neuen Vertrag in London zu unterzeichnen. Das berichteten der Telegraph und die Daily Mail am Montag.