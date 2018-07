Transfer offiziell: Deni Alar zurück in Hütteldorf

Die Rückkehr von Deni Alar nach Wien ist offiziell: Am Freitagnachmittag bestätigte Rapid Wien, dass der ÖFB-Teamstürmer nach zwei Jahren bei Sturm Graz künftig wieder in Grün-Weiß auflaufen wird. Der 28-Jährige unterschrieb bei Rapid einen Vertrag bis Sommer 2022.

Bei Rapid waren nach dem langfristigen Ausfall von gleich drei Offensivspielern - neben Philipp Schobesberger und Giorgi Kvilitaia wird auch Neuverpflichtung Andrija Pavlovic lange fehlen - war für Rapid ein neuer Offensivmann notwendig. Sportdirektor Fredy Bickel: "Er ist ein spezieller Stürmer mit einer riesigen Qualität im Abschluss und zudem sehr spielstark. Er kennt nicht nur die Liga, sondern auch unseren Verein bestens und wird so sehr rasch und leicht integriert werden."

Auch Alar selbst freute sich über die zweite Chance in Grün-Weiß: "Wie viele wissen, wollte ich vor zwei Jahren schon beweisen, dass ich weiter in den grün-weißen Kader gehöre, damals wurde mein Vertrag aber leider nicht verlängert. "Ich möchte beim SK Rapid unbedingt beweisen, dass ich vor zwei Jahren nicht abgegeben werden sollte und will auch mit Grün-Weiß so rasch wie möglich einen Titel erreichen."