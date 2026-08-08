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Fußball

Ab in die Serie A: Grillitsch und Schmid landen bei Frosinone

Zwei österreichische WM-Starter wechseln nach Italien: Mit frischem Geld kauft Frosinone Romano Schmid und verpflichtet Florian Grillitsch.
Alexander Huber
08.08.2026, 17:56

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Nach dem Aufstieg in die Serie A und dem Einstieg eines US-Investors will es Frosinone wissen: Die Italiener werden gleich zwei WM-Starter verpflichten.

Beide kommen aus Österreich: Florian Grillitsch hat seinen Vertrag bei Braga aufgelöst und war seit einem Monat ablösefrei zu haben. Der Sechser soll den Takt im umgebauten Team vorgeben.

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Knapp zehn Millionen Ablöse wird hingegen Romano Schmid kosten. Der offensive Mittelfeldspieler zählt seit Jahren zum Stamm von Werder und hat nach sieben Jahren einen hohen Stellenwert in Bremen.

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Der Deal mit dem 26-jährigen Steirer steht ebenso wie mit dem 30-jährigen Niederösterreicher Grillitsch bereits knapp vor dem Abschluss, Transferexperte Fabrizio Romano hat zuerst über die Transfers berichtet.

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