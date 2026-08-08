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Ab in die Serie A: Grillitsch und Schmid landen bei Frosinone
Zwei österreichische WM-Starter wechseln nach Italien: Mit frischem Geld kauft Frosinone Romano Schmid und verpflichtet Florian Grillitsch.
Nach dem Aufstieg in die Serie A und dem Einstieg eines US-Investors will es Frosinone wissen: Die Italiener werden gleich zwei WM-Starter verpflichten.
Beide kommen aus Österreich: Florian Grillitsch hat seinen Vertrag bei Braga aufgelöst und war seit einem Monat ablösefrei zu haben. Der Sechser soll den Takt im umgebauten Team vorgeben.
Knapp zehn Millionen Ablöse wird hingegen Romano Schmid kosten. Der offensive Mittelfeldspieler zählt seit Jahren zum Stamm von Werder und hat nach sieben Jahren einen hohen Stellenwert in Bremen.
Der Deal mit dem 26-jährigen Steirer steht ebenso wie mit dem 30-jährigen Niederösterreicher Grillitsch bereits knapp vor dem Abschluss, Transferexperte Fabrizio Romano hat zuerst über die Transfers berichtet.
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