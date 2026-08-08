Ab in die Serie A: Grillitsch und Schmid landen bei Frosinone

Nach dem Aufstieg in die Serie A und dem Einstieg eines US-Investors will es Frosinone wissen: Die Italiener werden gleich zwei WM-Starter verpflichten.

Beide kommen aus Österreich: Florian Grillitsch hat seinen Vertrag bei Braga aufgelöst und war seit einem Monat ablösefrei zu haben. Der Sechser soll den Takt im umgebauten Team vorgeben.