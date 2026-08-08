19-jähriger FC-Gratkorn-Spieler gestorben

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Spieler und Freund Marco ‚Kalti‘ Kaltenbacher“, schreibt der Verein, für den der 19-jährige Fußballer spielte, auf seinen Social-Media-Kanälen.

Wie der Verein bekannt gibt, soll der Fußballer Marco Kaltenbacher am 5. August verstorben sein. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich der FC Gratkorn von Marco Kaltenbacher, der von seinen Kollegen und Betreuern „Kalti“ genannt wurde.

„Marco war nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch ein wunderbarer Mensch, der unser Team mit seiner positiven Art, seinem Einsatz und seiner Leidenschaft bereichert hat“, ist weiter zu lesen.