Daniel Sikorski zu St. Gallen

Das Warten hat sich für Daniel Sikorski gelohnt. Österreichs ehemaliger Unter-21-Teamspieler, der zuletzt nach einem dreijährigen Polen-Engagement vereinslos gewesen war, unterschrieb am Dienstag einen Vertrag beim FC St. Gallen.



Der Europa-League-Starter, der in der Vorwoche mit einem 2:0-Sieg gegen Kuban Krasnodar in den internationalen Bewerb gestartet war, nahm den 25-Jährigen bis 2015 unter Vertrag. Zuletzt hielt sich Sikorski in St. Pölten fit.



St. Gallens österreichischer Sportdirektor Heinz Peischl reagierte damit auf die langwierigen Ausfälle der Stürmer Lehmann (Schienbeinbruch) und Cavusevic (Kreuzbandriss).



" Daniel Sikorski ist ein technisch sehr gut ausgebildeter Stürmer. Er ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der zudem von seiner Mentalität und seinem Charakter her sehr gut zu uns passt. Er hat bei uns die Chance, seine Karriere noch einmal zu forcieren", freut sich Peischl über den Neuzugang aus seiner Heimat. Der ehemalige Bayern-Nachwuchsspieler Sikorski besitzt sowohl die österreichische als auch die polnische Staatsbürgerschaft.



Einziger Wermutstropfen für Sikorski bei seinem neuen Engagement: Für die Europa League ist er nicht spielberechtigt, weil nach Beginn der Gruppenphase nur noch Torhüter im Verletzungsfall nachnominiert werden können. Trainer in St. Gallen ist der Luxemburger Jeff Saibene.