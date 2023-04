Trainerwechsel: Schlusslicht Hertha BSC Berlin holt Dardai zurück

Hertha BSC hat sich in großer Not von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Der Tabellenletzte der deutschen Bundesliga setzt wieder einmal auf Vereinsikone Pal Dardai als Coach. Der 47-jährige Ungar wird den Klub bis Saisonende betreuen, gaben die Berliner am Sonntag bekannt. Für Dardai, den Rekordspieler der Hertha, ist es sein drittes Trainer-Engagement beim Hauptstadtverein. Er soll die Berliner in den kommenden Wochen erneut zum Klassenerhalt führen.