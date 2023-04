Trainerkarussell Premier League: Drei Österreicher mischen mit

Auf der Insel im Fokus steht auch Oliver Glasner. Der Oberösterreicher wurde mit Tottenham in Verbindung gebracht, nun wird er neben Julian Nagelsmann als Nachfolger von Graham Potter bei Chelsea gehandelt. Der 48-Jährige hat in Frankfurt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der nur noch bis 2024 läuft. Der Klub will verlängern. Der nächste Schritt des Europacupsiegers scheint allerdings wahrscheinlicher.