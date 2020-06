Trainer-Streit nach dem Fußball-Fest

Der Grund für die Animositäten war lächerlich. Sowohl Admira-Trainer Dietmar Kühbauer als auch Schmidt hatten schon im Spiel um die Gunst des Schiedsrichters gebuhlt, obwohl dieser in dieser Klassepartie so wichtig war wie die linke Cornerfahne.

Nach Schlusspfiff soll der in Kiespe im Sauerland aufgewachsene Schmidt – laut Kühbauer – gesagt haben, dass er ( Kühbauer) "ein Osterhase" sei. Außerdem solle der Burgenländer mit ihm "Deutsch reden". Das wollte sich Kühbauer nicht sagen lassen. "Mich behandelt man nicht wie einen Rotzbuam. Er müsste wissen, dass man in Salzburg und ganz Österreich Dialekt spricht. Ich respektiere die Deutschen und verlange auch, dass sie uns respektieren." Schmidt wollte hingegen keine Stellungnahme abgeben: "Ich will mich nicht auf das Niveau meines Kollegen begeben", meinte der Deutsche, der wie Kühbauer von einem Handshake nichts wissen wollte.



Das Kasperltheater zwischen den beiden Über-Vierzigjährigen wird übrigens doch ein Nachspiel haben. Es wurde am Montag Vormittag ein Verfahren vor dem Bundesliga-Strafsenat eingeleitet. Beide Trainer wurden zu schriftlichen Stellungnahmen aufgefordert. Der Strafsenat soll sich noch am Montag Abend mit der Causa beschäftigen.