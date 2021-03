Trainer Hasenhüttl steht im Halbfinale des FA-Cups

Der FC Southampton schaffe es durch einen 3:0-Sieg gegen Zweitligist Bournemouth ins Halbfinale des ehrwürdigen FA-Cups. Ein Mal, 1976 mit einem 1:0-Finalsieg gegen Manchester United, hat der Klub des österreichischen Trainers Ralph Hasenhüttl den Bewerb bisher gewonnen.

Ein zweiter Erfolg in dieser Saison dürfte schwierig werden, denn im Bewerb übrig sind fast nur noch Spitzenklubs. Manchester City war am Samstag (nach Redaktionsschluss, Anm.) bei Everton zu Gast. In den beiden übrigen Viertelfinalpartien am Sonntag trifft der FC Chelsea auf Sheffield United, Leicester City empfängt Manchester United.