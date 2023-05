Tragödie bei PSG: Türhüter wird nach Reitunfall künstlich beatmet

Sergio Rico, der spanische Ersatztorhüter des frischgebackenen französischen Fußballmeisters Paris-Saint-Germain, ist beim Reiten schwer verunglückt. Der 29-Jährige erlitt am Sonntag bei dem Unfall in seiner Heimat Andalusien ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Keeper befinde sich in einem "ernsten Zustand", teilte ein PSG-Sprecher mit. Der Klub stehe "in ständigem Kontakt mit seiner Familie". Rico wurde mit einem Helikopter in ein Spital in Sevilla geflogen.