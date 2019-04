Tottenhams Stadion: Palast der Träume um eine Milliarde Pfund

Zwei Spielfelder

Die kühnste Idee ist wohl gewesen, unter dem Fußballfeld noch eine zweite Ebene mit Kunstrasen einzuziehen. Denn Amerikas NFL-Footballer gastieren viermal im Jahr in London. Der Naturrasen (für die Kicker) ist in drei Streifen teilbar und unter die Südtribüne verschiebbar. Während Football-Spielen oder Konzerten wird das Gras in einem unterirdischen Gewächshaus belüftet, beleuchtet und bewässert. An Lösungen wie diesen tüftelte Jones als Leiter eines 60-köpfigen Teams von Architekten und Designern.

Am Dienstag kommt mit Überraschungsteam Ajax Amsterdam erstmals ein ausländischer Gast ins Stadion der Superlative. Dorthin, wo mit der nun abgerissenen White Hart Lane gut hundert Jahre lang eine der traditionsreichen britischen Fußball-Bastionen stand. Doch egal, wie es gegen die Holländer ausgeht. Die Spurs gehören schon zu den Siegern der Saison.

Kurz nach Stadioneröffnung meldete Tottenham einen Gewinn 2018 von satten 113 Millionen Pfund (132 Millionen Euro). Und obwohl die Spurs im Sommer und im Jänner auf jegliche Transfers verzichteten, steuert man in der Liga wieder einen Champions-League-Platz an. Auch der Titel in der Königsklasse ist noch möglich. „Wir schaffen gerade ein Vermächtnis. Ich sehe eine Zukunft, in der Tottenham Titel gewinnt“, sagte der argentinische Coach Pochettino.

Das neue Multifunktionsstadion soll die Lücke zu Liverpool, Chelsea und den zwei Top-Klubs aus Manchester schließen. Seit elf Jahren wartet der Traditionsverein aus dem Norden Londons auf einen Titel.