Tottenham beendet Chelseas Siegesserie

Die Siegesserie von Tabellenführer Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League ist gerissen. Die Londoner mussten sich am Mittwochabend im Stadtduell bei Tottenham mit 0:2 geschlagen geben. Matchwinner war der englische Teamspieler Dele Alli mit zwei Kopfballtoren (45.+1, 54.).

Chelsea verpasste dadurch den 14. Ligasieg hintereinander. Den Premier-League-Rekord von 13 Erfolgen am Stück in einer Saison müssen sich die Blues weiterhin mit Arsenal (Ende der Saison 2001/02) teilen. In der Tabelle beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf den ersten Verfolger Liverpool aber immer noch fünf Zähler.

Tottenham verbesserte sich durch den fünften Ligasieg in Folge auf Platz drei. Den Spurs, bei denen ÖFB-Teamverteidiger Kevin Wimmer auf der Bank saß, fehlen ebenso wie Manchester City sieben Punkte auf Chelsea. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Alli hält in den jüngsten vier Ligaspielen bei sieben Toren.