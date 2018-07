Torhüter-Legende Buffon wechselt zu Paris Saint-Germain

"Es ist meine erste Station im Ausland. Nur ein derart ambitioniertes Projekt wie dieses konnte mich zu diesem Schritt ermutigen", so Buffon in einer ersten Stellungnahme. "Ich habe die unglaubliche Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren verfolgt und weiß, wovon Paris Saint-Germain und die Fans in ihren Herzen träumen" spielte Buffon auf den Titel in der Champions League an, der sowohl dem Goalie als auch den Franzosen bisher verwehrt blieb. "Ich werde all meine Energie, all meine Erfahrung und meinen ganzen Erfolgshunger einbringen, um meinem neuen Verein zu helfen, all die großen Ziele zu erreichen", so der Routinier.