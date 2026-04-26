Torfestival: Tag der offenen Tür in der Regionalliga Ost

Am Freitag fand die „Lange Nacht der Forschung“ statt. Unter dem Slogan „Mitmachen. Staunen. Entdecken.“ öffneten Forschungseinrichtungen in ganz Österreich ihre Pforten, um bei freiem Eintritt die Besucher und Besucherinnen für Forschung zu begeistern. Freien Eintritt hatten am Freitag auch die Offensivreihen in der Regionalliga Ost – und zwar in den jeweiligen Strafraum der Gegner. In sieben Spielen erzielten die Mannschaften satte 27 Tore . Das waren fast vier Tore pro Partie.

Die Fans staunten nicht schlecht, wie holprig die Defensivreihen ihrer Teams agierten und entdeckten, wie offensiv stark manche Teams wie der Wiener Sport-Club agieren könnten, wenn sie wollen. Einzig und allein mitmachen auf dem Platz konnten die Fans bei dem Offensivfeuerwerk nicht, auch wenn ein paar Besucher sicher das Gefühl hatten, dass sie einen wesentlichen Anteil am Sieg ihrer Mannschaft hatten. Bei den Top-vier-Mannschaften der Liga spüren die Fans jedoch, dass das Saison-Finale nicht weit weg ist und jeder Punkt und jedes Tor zählt.