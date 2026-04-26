Wunsch erfüllt: Premierentor und Heimsieg für den WSC

Von Fabio Tartarotti Nachdem die Premiere am Wochenende zuvor missglückt war, spielte der Wiener Sport-Club in der zweiten Vorstellung auf der neuen Bühne ganz groß auf. Unter der Regie von Stefan Rapp bot das schwarz-weiße Ensemble ein 4:0- Spektakel. Auf den Rängen tobte das Publikum.

Protagonist des Abends war Nicholas Wunsch in der Rolle des Doppeltorschützen. Dem Ex-Rapidler wurde die Ehre zuteil, das Premierentor für den WSC im neuen Stadion zu erzielen – just vor der prall gefüllten Friedhofstribüne.

„Das erste Tor hier zu machen, war für mich ein absoluter Gänsehautmoment, den ich nie vergessen werde,“ beschrieb der sichtlich emotionale Publikumsliebling seine Gefühlslage nach Abpfiff. „Ich bin absolut sprachlos. Vor so einer Kulisse zu spielen, egal in welcher Liga, ist für jeden Fußballer ein Traum.“

Was an diesem Abend jedoch fehlte war der Spannungsbogen. Widersacher Elektra lag zur Intermission bereits 0:2 im Rückstand, und auch im Schlussakt gab es keine unerwartete Handlungswende. Nachdem der Vorhang gefallen war, durften die Fans und die Mannschaft des Wiener Sport-Clubs zum ersten Mal seit Mai 2024 wieder einen Sieg im eigenen Stadion feiern – der damalige Kontrahent war übrigens ebenfalls TWL Elektra.