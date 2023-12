Tor, Rote Karte, späte Niederlage - ein verrückter Abend für Maximilian Wöber

Maximilian Wöber stand am Mittwoch mehrfach in Frankfurt im Mittelpunkt. Der Teamverteidiger traf für Mönchengladbach nach einer Ecke zum 1:0 (27.). In der 69. Minute sah er gelb wegen Foul an Marmoush. In der 74. Minute musste er wegen einer Platzwunde behandelt werden. In der 88. Minute musste er nach einem Foul an Chabbi mit gelbrot in der Kabine. Frankfurt drehte das Spiel jedoch noch durch Tore von Buta (92.) und Koch (97.).

Tabellenführer Leverkusen siegte souverän 4:0 in Bochum

Trainer Xabi Alonso rotierte vor der Weihnachtspause noch einmal, brachte vier neue Spieler, darunter Patrick Schick, der erstmals nach seiner Verletzungspause in der Startelf stand. 25 Minuten hatte Leverkusen Probleme mit den mutig auftretenden Bochumern, doch dann war Schluss mit lustig. Der 27-jährige Tscheche wurde zum Mann des Spiels. Erst verwandelte er einen Elfer, nach Foul an ihm (30.), zwei Minuten später traf er mit links. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte er den Hattrick mit einem Kopfballtreffer perfekt. Noch nie blieb ein Team in den 25 ersten Pflichtspielen einer Spielzeit ohne Niederlage, bis Mittwoch teilte sich Leverkusen den Rekord mit dem HSV (Saison 1982/83).