Tor oder kein Tor: Eine Frage der Perspektive

Da nicht immer eine TV-Kamera genau auf Höhe der Torlinie positioniert ist, kommt in den großen Ligen wie in England oder Deutschland, bei der WM und der EM, aber auch in der Champions League, bei der Entscheidung Tor oder nicht Tor ein anderes technisches Hilfsmittel zum Einsatz: die Torlinien-Technologie.

In Österreich wird indes nur der VAR eingeführt, auf die Torlinientechnologie wird verzichtet – aus Kostengründen. Diese liegen zwischen 7.000 und 8.000 Euro pro Spiel. Über eine gesamte Bundesliga-Saison (195 Spiele) würden also rund 1,4 Millionen Euro anfallen – also in etwa noch einmal so viel, wie der Einsatz des VAR pro Saison kosten wird.