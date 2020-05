Topklubs: Zur Vorbereitung auf Weltreise

In der Vorbereitung zieht es auch die Katalanen in die USA, erstmals seit 2009 Jahren - damals waren in der Rose Bowl 90.000 Fans bei der Partie gegen LA Galaxy. Am 30. Juli kommt es in Washington zu einer Neuauflage des Champions-League-Endspiels gegen Manchester United. Am 3. August spielt man in Miami gegen Milan, am 6. August in Dallas gegen den mexikanischen Klub CF America. In den Partien werden aber die Fans Stars wie Mascherano, Dani Alves und vor allem Messi vermissen, die bei der Copa America im Einsatz waren.



In der Saison 2011/2012 wird der Schriftzug der katarischen Organisation Qatar Foundation die Brust der besten Fußballspieler der Welt zieren. Gezahlt wurde dafür nicht wenig. Das Geschäft, das der FC Barcelona mit dem Wüstenstaat Katar einfädelte, ist der bestbezahlte Sponsorenvertrag der Fußballgeschichte. 165 Millionen Euro bekommt der FC Barcelona für die nächsten fünf Jahre ab Januar 2011 durch die Qatar Foundation. Damit werden sogar die millionenschweren Verträge von Manchester United (rund 24 Millionen Euro pro Jahr) und Real Madrid (23 Millionen) überboten.