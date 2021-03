Top oder Flop? Inter Mailand änderte sein Vereinslogo

Der Spitzenreiter der italienischen Serie A, Inter Mailand, will mit einem Logo mehr Beachtung finden. Ab der kommenden Saison entfallen das F und das C, so dass das Emblem lediglich aus den Buchstaben I und M bestehen wird, wie der Verein am Dienstag mitteilte. I M stehe für Internazionale Milano, beziehe sich aber auch auf das Englische "I am" (Ich bin).