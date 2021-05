Toni Kroos positiv auf das Coronavirus getestet

Kroos könnte EM-Vorbereitung verpassen

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw nominiert am Mittwoch seinen 26-köpfigen EM-Kader. Das DFB-Trainingslager in Seefeld beginnt neun Tage nach der Nominierung. Toni Kroos könnte nun den Start der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft am 28. Mai verpassen.

Die vier Deutschen im Champions-League-Finale – Ilkay Gündogan von Manchester City, Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea – rücken allerdings auch mit Verspätung am 1. Juni nach.