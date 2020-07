"Tolles Gefühl": Ex-Rapidler mit Premierentor in der Serie A

"Es ist ein extrem tolles Gefühl, mein erstes Tor in der Serie A erzielt zu haben. Ich bin in den letzten Spielen schon ein paar Mal knapp gescheitert, weil die Goalies Traumparaden ausgepackt haben oder mein Schuss hauchdünn am Tor vorbei gegangen ist. Auswärts bei einem Traditionsklub wie Fiorentina zu treffen, ist auch nicht schlecht", so Müldür.

Dabei hatte er unter anderem mit Franck Ribery zu tun. Der Ex-Bayern-Star wechselte ebenfalls letzten Sommer nach Italien. "Das ist etwas ganz Besonderes, gegen so eine Legende zu spielen. Schnell ist er immer noch. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht gegen ihn", freute sich Müldür über das Duell mit dem Superstar.