Tödliche Messerstecherei unter Fußball-Fans: Razzien in Thessaloniki

Anlass war die brutale Aktion eines 23-Jährigen in der Nacht auf vergangenen Dienstag. Scheinbar völlig willkürlich soll der Mann aus dem Auto gestiegen sein und auf drei vorbeilaufende Fans des Klubs Aris Saloniki eingestochen haben. Eines der Opfer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, die anderen beiden wurden ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch festgenommen. Er soll Medienberichten zufolge Mitglied eines als rechtsradikal bekannt Fanclubs von PAOK und schon einmal wegen einer Messerattacke angeklagt worden sein.

Der Kampf gegen die Hooligans sei gescheitert, kommentierten griechische Medien in den vergangenen Tagen. Die Szene sei völlig außer Kontrolle geraten. Immer wieder zeigt sich das auch in den griechischen Stadien: Gewalt und Spielabbrüche sind an der Tagesordnung. 2018 war sogar PAOK-Präsident und -Inhaber Ivan Savvidis mit einer Pistole auf den Platz gestürmt, weil ihm eine Abseitsentscheidung nicht passte.