Meistertitel fixiert: ManCity musste nur 19 Minuten zittern

Es war angerichtet am Sonntag zum finalen Showdown um die englische Meisterschaft. Liverpool musste gegen Wolverhampton siegen und zugleich auf einen Punkteverlust von Manchester City bei Brighton & Hove Albion hoffen. Gekommen ist es schließlich anders. Aber alles der Reihe nach.

Um 16.18 Uhr war der FC Liverpool kurzfristig Meister. Der Ex-Salzburger Sadio Mane hatte die Reds gegen Wolverhampton mit 1:0 in Führung gebracht. In der Livetabelle überholte die Mannschaft von Jürgen Klopp in diesem Moment Manchester City in der Tabelle. Neun Minuten später sah es gar noch besser aus für Liverpool. Denn um 16:27 Uhr ging Brighton gegen Manchester City in Führung. Glenn Murray hatte einen Eckball per Kopf ins kurze Eck verlängert. Das blanke Entsetzen war den mitgereisten Anhängern der Citizens ins Gesicht geschrieben. Aber nur für 81 Sekunden. Denn praktisch im Gegenzug glich der Titelfavorit aus. Sergio Agüero (wer sonst?) machte das 1:1 – City war wieder in der Spur, wenn auch noch Zweiter in diesem Moment.