Traumtor im Titelkampf: Der LASK zieht an Salzburg vorbei

Der LASK ist weiter voll im Meisterrennen der Bundesliga. Die Linzer feierten am Sonntag in der Meistergruppe beim TSV Hartberg einen 5:1-(2:0)-Sieg, überholten Salzburg und übernahmen vor dem Abendspiel von Sturm Graz zumindest vorerst die Tabellenführung. Xavier Mbuyamba (5.), Sasa Kalajdzic (30.) und Moses Uros (46.) sorgten für eine 3:0-Führung. Elias Havel verkürzte für Hartberg (48.), in der Nachspielzeit trafen noch Christoph Lang (92.) und Kalajdzic (95.).

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer musste gegenüber den beiden Remis gegen Sturm aufgrund zweier Sperren umstellen und brachte mit Mbuyamba, George Bello und dem Ex-Hartberger Maximilian Entrup in der Startelf drei Neue. Mbuyamba bedankte sich für das Vertrauen mit dem frühen Führungstreffer. Der Verteidiger reagierte im Strafraum am schnellsten und traf aus der Drehung. Kalajdzic legte mit etwas Glück nach. Nach einem unnötigen Ballverlust der Hartberger ging es schnell, den Schuss von Kalajdzic fälschte Hartberg-Verteidiger Lukas Spendlhofer ins kurze Eck ab. Usor trifft gleich nach Wiederbeginn Es war eine verdiente Führung der Linzer, die das Spiel in der ersten Halbzeit sicher im Griff hatten.