Tirols Yeboah für ein Spiel gesperrt

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag Kelvin Yeboah von WSG Tirol wegen Tätlichkeit und Beschimpfung für ein Spiel unbedingt gesperrt. Zudem erhielt er ein Spiel bedingt auf sechs Monate.

Der Stürmer hatte am Samstag beim 0:1 der Tiroler in der Qualifikationsgruppe bei Austria Wien den am Boden liegenden Benedikt Pichler in den Unterleib getreten. Er fehlt damit am Samstag beim Innsbrucker „Rückspiel“.