tipp3 ist bereit für Neues

Hinter tipp3-Vorstand Philip Newald und seinem Team liegt eine intensive Arbeitsphase. Am Dienstag präsentiert der Wettanbieter seinen Relaunch mit einer wesentlichen Erweiterung des Programms und dem Start in den Online-Bereich mit Livewetten.



Ebenfalls offensiv angegangen werden die heiklen Themen Matchmanipulation (durch internationale Kontrollsysteme) und Spielsucht. "Beim Spielerschutz greifen wir auf die hohen Erfahrungswerte der Unternehmensgruppe zurück. Wichtig ist, dem Umfeld möglichst schnell professionell und konkret zu helfen", erklärt Newald.



Der Namensgeber der tipp3-Bundesliga ist auch im Bundesliga-Alltag bereit für Neues. "Wir sind zufrieden mit unserer Partnerschaft, erwarten von der Liga aber weiterhin viel Drive für neue Ideen."



In Österreich müsste der grundsätzliche Weg zwischen einer starken Liga wie in Deutschland oder einer reinen Servicestelle entschieden werden. Newald hat sich intensiv mit dem deutschen Weg beschäftigt und tritt für "eine starke Liga zum Wohl der Vereine ein". Dazu gehören ein weiter gestärkter operativer Geschäftsführer und ein aktiver Aufsichtsrat.



Offene Fragen sind jedenfalls die zentrale Vermarktung, der neue TV-Vertrag und eine Reform des Spiel-Kalenders. "Jetzt ist die entscheidende Zeit, um Meter zu machen."



Als Wett-Experte würde Newald auf Rapid als Meister setzen. Aber nicht deshalb, weil er früher der Marketing-Leiter in Hütteldorf war und dort nun Stammgast ist: "Die anderen Kandidaten haben derzeit ihren Fokus woanders, wie zum Beispiel Salzburg auf der Europa League."