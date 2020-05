Tevez probt den Aufstand

Carlos Tevez ist wegen der Weigerung, sich bei der 0:2-Champipons-League-Pleite bei Bayern einwechseln zu lassen, von Manchester City für zwei Wochen suspendiert worden. Der Torjäger werde bei ihm keine Rolle mehr spielen, hatte Trainer Roberto Mancini erklärt. Vor seiner Pressekonferenz wurde am Freitag eine Erklärung mit dem Hinweis verlesen, bei Fragen nach Tevez werde die Runde abgebrochen.



Mancini äußerte sich dann doch, spielte den Vorfall aber herunter. "Es ist normal, dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er das Feld in einem wichtigen Spiel verlassen muss oder auf der Bank sitzt. Das ist eine normale Situation für jeden Trainer", sagte der Italiener und bestritt, dass er die schwierigste Woche seiner Trainerlaufbahn durchmache. Das einzige Problem sei für ihn die Niederlage in München.