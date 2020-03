Teuflisch gut: Die Legenden von Manchester United

Eric Cantona

Wenn sich ein Fußballer das Prädikat „Enfant terrible“ verdient hat, dann der Franzose. Mit allen und jeden legte sich der Streithansl aus Marseille an. 1991 stand Cantona mit 25 Jahren vor dem Karriereende, weil ihn kein Klub in seiner Heimat verpflichten wollte. Sein Förderer Michel Platini vermittelte ihn nach England. Dort bewies er, was für ein genialer Fußballer er war – zunächst ein paar Monate bei Leeds und dann fünf Jahre bei ManUnited. Berühmt wurde der Fanliebling mit einem Ausraster: Per Kung-Fu-Tritt streckte er 1995 einen Anhänger von Crystal Palace nieder, der ihn beleidigt, bespuckt und den Hitlergruß gezeigt hatte. Cantona wurde acht Monate gesperrt. Er selbst meinte, dass er es bereue, nicht noch härter zugeschlagen zu haben. Mittlerweile ist der 53-Jährige als Schauspieler erfolgreich.

George Best

Der Nordire war der erste Popstar des Weltfußballs. Von 1963 bis 1974 kickte er für United. Nach dem Triumph im Europacup der Meister 1968 wurde Best auch zu „ Europas Fußballer des Jahres“ gewählt. Zu seinen Ehren wurde ein besonderes Wortspiel kreiert: „Maradona good; Pelé better; George Best.“ Sein Leben bekam der geniale Fußballer nie in den Griff. „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst“, bekannte er. 2005 verstarb er im Alter von nur 59 Jahren. 100.000 Menschen erwiesen ihm in Belfast die letzte Ehre.